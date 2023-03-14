Kastamonu’da gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

Kar yağışı ile Ilgaz Dağı, Küre Dağları başta olmak üzere yüksek kesimler beyaza büründü. İl merkezinde de kısa süreli etkili olan kar yağışı sabah saatlerine kadar devam etti.

Kar yağışı ile birlikte ormanlık alanlarda kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Kastamonu’da kar yağışı ile birlikte sıcaklık sıfırın altına düştü.