Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde yaşayan Bekir Köse, 3,5 yaşındaki engelli oğlunu yeni tip koronavirüs (Covid-19) döneminde rehabilitasyon merkezine götüremeyince evinde ahşaptan, merkezde bulunan aletlerden yaptı.

İlçenin Yeşilpınar köyünde ikamet eden 35 yaşındaki Bekir Köse'nin serebral palsi (kas aktivitesi ve vücut duruşu ile ilgili bir grup problemi tanımlayan rahatsızlık) hastası oğlu Burak, Covid-19 sürecinde tedavi amacıyla yeterince rehabilitasyon merkezine gidemedi.

Oğlunun fizik tedavisini desteklemek isteyen Köse, ahşaptan yürüteç ve paralel bar gibi aletler ile evin içinde yine tedavide kullanmak amacıyla bir salıncak yaptı.

Köse, kademeli normalleşme döneminde yeniden rehabilitasyon merkezine götürmeye başladığı oğluyla evinde de kendi yaptığı aletleri kullanmayı sürdürüyor.

Oğluyla her gün evinin bahçesinde yürüyüşler yapan Köse, onun destek almadan yürüyeceği günün özlemiyle yaşıyor.

Bekir Köse, AA muhabirine, oğlunun 2017 yılının Kasım ayında prematüre olarak dünyaya geldiğini söyledi.

Oğlunun rahatsızlığını bir yaşına kadar kimsenin fark etmediğini anlatan Köse, "Bir yaşına geldiğinde bacaklarında kasılma fark ettik. İlk önce Kastamonu'ya, daha sonra Ankara'ya doktora götürdük. Serebral palsi hastası olduğunu öğrendik. Fizik tedaviye başladık." dedi.

Covid-19 salgını sürecinde oğlunu yeterince fizik tedaviye götüremediğini belirten Köse, şöyle devam etti:

"Gittiğimiz yerlerde özel fizik tedavi merkezlerinde gördüğüm aletlere benzeterek kendi çapımda köyde ahşabını yaptım. Köydeki evimizin bahçesinde Burak'ı yürütüyorum. Burak ila kasılmalarını önleyici hareketler yapıyoruz. Yürüteç yaptım. Kendini dengede sağlaması için scooter benzeri alet yaptım, onunla yürütüyorum. Paralel bar var. Kol kaslarında da gerginlik var. İlk zamanlar emekleyemiyordu, şimdi daha rahat yürüyor ama bağımsız yürüyemiyor."

Köse, oğlu için elinden geleni yaptığını vurgulayarak, "Onun bir adım atması, bizim için dünyalar kadar önemli. Sürekli kontrollere gidiyoruz. Yürümesini hızlandırmak için çabalıyoruz. Yaptığım bu aletlerle çocuğumun yürüdüğünü gördüğüm zaman çok mutlu oluyorum. İlerleyen süreçte bağımsız yürüyecek inşallah. Bir babanın en çok istediği şey çocuğunun yürümesidir. Benim çocuğum da Allah'ın izniyle doktorların tedavisi ve benim yaptığım aletlerle inşallah yürüyecek." ifadelerini kullandı.