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Güncel
AA 26.08.2024 17:30

Kastamonu'daki uyuşturucu ve kaçak sigara operasyonunda 4 kişi yakalandı

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu ve kaçak sigara operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu'daki uyuşturucu ve kaçak sigara operasyonunda 4 kişi yakalandı

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve kaçak sigara satanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurulan 2 kişinin üstünde ve araçlarında yaptığı aramada, sentetik ecza hapı ve uyuşturucu içiminde kullanılan cam düzenek ele geçirdi. 2 kişi gözaltına alındı.

Abana ve Küre ilçelerinde ise tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 2 iş yerinde yapılan aramada 33 bin 800'ü boş, 29 bin 800'ü doldurulmuş 63 bin 600 makaron (filtreli sigara kağıdı), 46 nargile melası, 17 elektronik sigara likidi, 109 paket bandrolsüz nargile tütünü, 6 paket bandrolsüz pipo tütünü, 24 paket bandrolsüz sigara tütünü ve 7 paket bandrolsüz puro tütünü ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı.

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