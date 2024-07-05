Kastamonu'da yangın: Ev zarar gördü

Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı Çevlik köyünde 2 katlı evde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine Tosya Belediye İtfaiyesi ve Tosya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti.
Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi. Yangında bazı kümes hayvanları telef oldu.
Yangın esnasında evde olan Yaşar Bozkaya ve eşi, yara almadan kurtuldu.
Çevlik Köyü Muhtarı Hasan Tabak, sabah saatlerinde çıkan yangına itfaiyeye haber verdikten sonra köylülerle müdahale ettiklerini söyledi.