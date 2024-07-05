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Güncel
AA 05.07.2024 09:23

Kastamonu'da yangın: Ev zarar gördü

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Kastamonu'da yangın: Ev zarar gördü
[Arşiv AA]

Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı Çevlik köyünde 2 katlı evde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine Tosya Belediye İtfaiyesi ve Tosya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti.

Yangında kümes hayvanları telef oldu

Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi. Yangında bazı kümes hayvanları telef oldu.

Yangın esnasında evde olan Yaşar Bozkaya ve eşi, yara almadan kurtuldu.

Çevlik Köyü Muhtarı Hasan Tabak, sabah saatlerinde çıkan yangına itfaiyeye haber verdikten sonra köylülerle müdahale ettiklerini söyledi.

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