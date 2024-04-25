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Güncel
AA 25.04.2024 19:50

Kastamonu'da uyuşturucu üreten 4 zanlıdan 2'si tutuklandı

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kastamonu'da uyuşturucu üreten 4 zanlıdan 2'si tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu imal ve ticaretini yapanların yakalanması için operasyon düzenlendi.

Daday ve Araç ilçelerindeki operasyonda Umut İpek, Ersin Aykaç, H.E.A. ve P.G.İ'nin çiftlik evlerinde iklimlendirme sistemi oluşturarak kenevir yetiştirdikleri tespit edildi.

Çiftlik evlerindeki aramada 27 kilogram esrar, 42 kök kenevir, suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 771 dolar ve 20 bin lira, ruhsatsız av tüfeği, tabanca, uyuşturucu madde öğütme aparatları ile sera ortamı oluşturmak için kullanılan iklimlendirme malzemeleri ele geçirildi.

Şüpheliler, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Umut İpek ve Ersin Aykaç "uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmaktan" tutuklanırken, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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