Haber Giriş: 8 Şubat 2022 Salı 10:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu
[Fotoğraf: AA]
Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanan ve satan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Yapılan operasyon kapsamında 13,69 gram uyuşturucu madde ile 17 bin 350 lira sahte para ele geçirdi.
Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
Etiketler: Kastamonu Narkotik Sahte Para Uyuşturucu
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