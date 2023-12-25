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Güncel
AA 25.12.2023 10:46

Kastamonu'da ormanlar beyaz örtüyle kaplandı

Kastamonu'da yüksek rakımlı noktalarda kar yağışının oluşturduğu güzel manzara havadan görüntülendi.

Kastamonu'da ormanlar beyaz örtüyle kaplandı

Kar yağışı, Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerini il merkezine bağlayan kara yolunun 300 rakımlı noktalarından itibaren etkili oldu.

Abana güzergahı tarafında Arpalıkbaşı'dan başlayarak Odayboğazı, Ortasökü ve Çiçekyayla mevkileri ile Yaralıgöz Geçidi'ne doğru yoğunlaşan kar yağışıyla birlikte ormanlar beyaza büründü.

Beyaz örtü, macera ve fotoğraf tutkunlarının da ilgisi çeken, zengin orman yapısı ve yaban hayatı çeşitliliğiyle ön plana çıkan Yaralıgöz Dağı'nı kapladı.

Beyaza bürünen Kastamonu ormanları​​​​​​​ dron görüntülerine yansıdı.

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