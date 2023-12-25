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Güncel
AA 25.12.2023 10:33

Edirne'de jandarma ekipleri KADES uygulamasını anlattı

Edirne'de jandarma ekipleri, aile içi şiddetle mücadele ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında İpsala'da bilgilendirme çalışması yaptı.

Edirne'de jandarma ekipleri KADES uygulamasını anlattı

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, KADES uygulamasının tanıtılması ve bilgilendirme faaliyetlerine devam ediyor.

Bu kapsamda ekipler İpsala ilçesine bağlı Korucu ve Kocahıdır köylerinde aile içi şiddetin önlenmesi konusunda bilgi verdi, KADES uygulamasının amaçları ve kullanımını anlattı.

Ekipler vatandaşlarla bilgilendirici broşür de dağıttı.

Kadına karşı şiddetin önlenmesi amacıyla bilgilendirme çalışmalarının süreceği kaydedildi.

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