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Güncel
AA 25.12.2023 10:11

Kahramanmaraş'ta nehre düşen çocuk aranıyor

Kahramanmaraş'ta, oyun oynarken nehre düşerek kaybolduğu belirtilen yabancı uyruklu çocuğun bulunması için çalışmalar devam ediyor.

Kahramanmaraş'ta nehre düşen çocuk aranıyor
[Fotograf: AA]

Merkez Onikişubat ilçesi Kılavuzlu mesire alanı bölgesinde dün Ceyhan Nehri'ne düştüğü belirtilen Suriye uyruklu çocuğu arama kurtarma çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı.

AFAD ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma ekiplerinin bölgedeki taramaları sürüyor.

Kahramanmaraş'ta nehre düşen çocuk aranıyor

Merkez Onikişubat ilçesi Kılavuzlu mesire alanı bölgesindeki Galatasaray Konteyner Kentte yaşayan Suriye uyruklu 3 çocuk dün Ceyhan Nehri'ne düşmüş, bölgedeki vatandaşlar tarafından çocuklardan 2'si kurtarılırken 14 yaşlarında olan diğer çocuğun gözden kaybolduğu belirtilmişti.

Bölgede AFAD ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma ekiplerince arama çalışması başlatılmıştı.

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