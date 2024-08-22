Açık 34.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 22.08.2024 14:15

Kastamonu'da KUZKA'nın desteğiyle süt üretimi ve kalitesi arttı

Kastamonu'da Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından sağlanan destekle süt üretimi ve kalitesi artırıldı.

Kastamonu'da KUZKA'nın desteğiyle süt üretimi ve kalitesi arttı

Kastamonu Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından hazırlanan ve Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen "Kastamonu süt üretimini ve kalitesini artırma" projesiyle kırsaldaki süt üreticilerinin en büyük sorunlarından olan sütte bozulma, pazarlama ve gelir kaybı sorunları ortadan kaldırıldı.

Proje ile Kastamonu merkeze bağlı 11 köyde süt hayvancılığı yapan çiftçilerin yararlandığı 2 mobil süt toplama merkezinin yanında, süt nakil aracı, 3 araç üstü süt tankı, 300 litrelik 10 tank, 500 litrelik 4 tank, 1 tonluk 2 süt soğutma tankı ve süt analiz cihazı kazandırıldı.

Projeden yaklaşık 50 üretici yararlanırken üretilen yaklaşık 250 bin ton sütün önemli bir bölümü soğuk zincire eklendi.

Sağlanan desteklerden yararlanan Kastamonu merkeze bağlı Gömmece köyünde süt üreticiliği yapan Erol Çakıroğlu, destek almadan önce özellikle yaz aylarında ürettikleri sütün bozulmaması için büyük çaba sarf ettiklerini belirtti.

Aldıkları destek sayesinde sıkıntıdan kurtulduklarını dile getiren Çakıroğlu, "Yani yaklaşık 5-6 kilometre kendi aracımızla süt taşıyorduk. Ama şu anda çok memnunuz. KUZKA’ın yaptığı bu projeden çok memnunuz. Biz sütlerimizi Kastamonu'ya getiriyorduk. Yani pazarlarda, şuralarda, buralarda satıyorduk. Ama çok sıkıntılı bir durumdu. Soğutucular 3-4 tane. Ondan sonra günlük evde hanımlar akşama kadar sütle, suyla, yıkamayla uğraşıyorlardı. Ama şu anda sıkıntımız yok. Allah'a şükürler olsun. Devletimizde, KUZKA'da sağ olsun." dedi.

Meliha Nalbantoğlu ise süt soğutma tankının sütün kalitesinin korunması ve hijyenik açıdan büyük ölçüde kolaylık sağladığını anlattı.

Destek sayesinde sütte kaliteyi ve geliri artırdığını vurgulayan Ercan Yakupoğlu da "Eskiden kovalara koyup soğutucuya yerleştiriyorduk. Şimdi ise hayvanlardan sağdığımız gibi tanka boşaltıyoruz. Kap derdi yok, bozulma derdi yok. İşçilik yarı yarıya kolaylaştı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

ETİKETLER
Kastamonu Hayvancılık
Sıradaki Haber
Kırıkkale'de başkalarına ait banka ve kredi kartlarıyla bahis oynayan şüpheli yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:44
Vanlı aileler "evlat nöbeti"ni sürdürüyor
14:43
Şanlıurfa'da izinsiz havai fişek satışı yasaklandı
14:28
Kocaeli'de tarihi eser niteliğinde 88 sikke ele geçirildi
14:41
Okullar 9 Eylül'de açılıyor: 1, 5 ve 9. sınıflarda 'yeni model' uygulanacak
14:28
Bulgaristan'da geçici Başbakan Glavçev, yeniden geçici hükümeti kuracak
14:25
İzmir Körfezi'ndeki kirlilik yayılıyor: Karşıyaka'da ölü balıklar görüldü
Troya'daki savaş hilesini simgeleyen "tahta at" restorasyonunda sona gelindi
Troya'daki savaş hilesini simgeleyen "tahta at" restorasyonunda sona gelindi
FOTO FOKUS
Vaniköy'deki kaçak inşaat durduruldu
Vaniköy'deki kaçak inşaat durduruldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ