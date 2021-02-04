Haber Giriş: 4 Şubat 2021 Perşembe 15:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da Covid-19 tedbirlerine uymayan 89 kişiye para cezası uygulandı
[Fotoğraf: AA]
Kastamonu'da son bir haftada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 89 kişiye para cezası verildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 28 Ocak-4 Şubat tarihlerindeki denetimlerde maske takmayan 8, sosyal mesafe kuralına uymayan 13, karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan 1 ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 67 kişiye 135 bin 814 lira idari ceza uygulandığı bildirildi.
Açıklamada, karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan bir kişi hakkında da TCK'nin 195'inci maddesi kapsamında suç duyurusunda bulunulduğu, karantina kapsamında yurtlarda kimsenin kalmadığı kaydedildi.
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