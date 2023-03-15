İlçede 4 evden hırsızlık yapıldığı ihbarını değerlendiren İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

Kimlikleri belirlenen hırsızlık şüphelileri Y.E.T, M.Ş. ve B.P.Ü, gözaltına alındı. Zanlıların, ifadelerinde çaldıkları eşyaları ikinci el eşya ticareti yapan birine sattıklarını söyledikleri öğrenildi.

İkinci el eşya satışı yapılan yerde çalıntı 3 televizyon, matkap, mutfak tüpü, elektrikli ev aleti, güç kaynağı ve çok sayıda bilgisayar parçası ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Çalıntı eşyaları satın alan kişi ise emniyete götürüldü.