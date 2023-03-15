Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba 15:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karlıova'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
[Fotograf: AA]
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Boncukgöze köyü mevkisinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen gübre yüklü tır, kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, hafif yaralanan sürücü 112 Acil Sağlık ekiplerince Karlıova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Bingöl
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