Kastamonu Üniversitesi ile Gazi Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı

Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü makamında gerçekleşen ziyarette iki kurum arasında ortak faaliyetlerin yapılması konuşulurken, Kastamonu Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi arasında yapılacak akademik, bilimsel ve kültürel iş birliği çerçevesinde fikir alışverişinde bulunuldu.

Görüşmelerin sonunda iki kurum arasında “Akademik ve Bilimsel İşbirliği Protokolü” imzalandı.

İmzalanan protokolle, her iki üniversitenin bilim üretme kapasitesini arttıracak laboratuvar ortak kullanımı ve bu çerçevede materyal değişimi, belirlenen alanlarda öğretim elemanı, araştırmacı ve öğrenci değişimi, ortak etkinlik planlaması gibi faaliyetler konusunda iş birliğinin arttırılması hedefleniyor.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, iki üniversite arasında imzalanan bu protokolün, bilim dünyasında yeni ufuklar açacağına ve gelecekteki nesiller için daha iyi bir eğitim ve bilim alanı oluşturulmasına katkı sağlayacağına inandığını açıkladı.

Rektör Topal, iş birliği ve nazik ziyaretlerinden dolayı Gazi Üniversitesi Rektörü Yıldız’a ve beraberindeki heyete teşekkür etti. Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız ise, gerçekleşen işbirliğinden dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.

Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız ve beraberinde Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut Selvi, Genel Sekreter Yardımcısı ve Personel Daire Başkanı Mehmet Ali Özkan ve Doç. Dr. Yusuf Günaydın’ı makamında ağırladı.