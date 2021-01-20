Haber Giriş: 20 Ocak 2021 Çarşamba 15:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu, Sinop, Çorum ve Amasya'da 263 köy yolu ulaşıma kapandı
[Fotoğraf: AA]
Kastamonu, Sinop, Çorum ve Amasya'da kar nedeniyle 263 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Çorum’da etkili olan kar yağışının ardından ulaşıma kapanan 11 köy yolunun açılması için çalışmalar sürüyor.
İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, pazartesi günü etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 220 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı.
Aralıksız devam eden çalışmalar neticesinde kapalı köy yolu sayısının 11'e indiği, bugün tamamının ulaşıma açılmasının planlandığı bildirildi.
Kastamonu'da 198, Sinop'ta 33, Amasya'da ise 21 köy yolunda ulaşım sağlanamadığı öğrenildi.
Etiketler: Kar Yağışı
Son Haberler
- 16:48
- 16:32
- 16:42
- 16:50
- 16:31
Sıradaki Haber
Çankırı'da tarihi eser operasyonu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz