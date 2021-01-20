Valilikten yapılan açıklamaya göre, Beşiri ilçesinde TRT ve AFAD'a ait deprem sinyal tespit cihazının kabloları çalındı.

Hırsızlık olayıyla ilgili kapsamlı çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olay yerinde ve çevresinde şüpheli olduğu değerlendirilen 5 araca ait 185 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Olay yerindeki güvenlik kamerası ile yapılan karşılaştırmanın ardından şüphelilerin kardeş olan H.Ö. ve Y.Ö. olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.