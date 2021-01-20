Aydın'da alınan bilgiye göre, F.K. (62) ile H.O.G. (54) Çarşı Mahallesinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.K. tüfekle ateş ederek H.O.G'yi yaraladı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Gözaltına alınan F.K, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.