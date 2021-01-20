Haber Giriş: 20 Ocak 2021 Çarşamba 14:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da 19 ev Covid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA(arşiv)]
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 19 ev karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı mahallelerde yeni Kovid-19 vakaları tespit edilmesi üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.
Karar gereğince, farklı mahallelerdeki 19 evde karantina tedbirleri uygulanmaya başladı.
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