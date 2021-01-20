Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı mahallelerde yeni Kovid-19 vakaları tespit edilmesi üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.

Karar gereğince, farklı mahallelerdeki 19 evde karantina tedbirleri uygulanmaya başladı.