Haber Giriş: 25 Haziran 2021 Cuma 14:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kartal'da, evde ücretsiz sağlık hizmeti
[Fotoğraf: AA]
Kartal Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını aralıksız sürdüren "Evde Sağlık Hizmetleri" ekibi, durumu hastanelere gitmeye elverişli olmayan vatandaşların sağlık ve bakım ihtiyaçlarını evde karşılıyor.
Kartal Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde, Evde Ücretsiz Sağlık Hizmeti kapsamında ilçede ikamet eden yatalak veya 65 yaş üstü hastalar ile kanser hastalarına mesai saatleri dahilinde evde serum, enjeksiyon, pansuman, yara bakımı gibi hizmetler ücretsiz olarak sağlanıyor.
Bugüne kadar Kartal'da binlerce hastanın yararlandığı hizmet kapsamında, 2019'da 5 bin 35, 2020'de ise 6 bin 162 işlem gerçekleştirildi.
Pandemi şartlarına uyarak çalışmalarını sürdüren ekiplerin bu yılın ilk 6 ayı içinde gerçekleştirdiği evde bakım hizmeti işlem sayısı ise 2 bin 850 oldu.
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