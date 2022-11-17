Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe 15:56Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kars’ta yüksek kesimler beyaza büründü
[Fotograf: İHA]
Kars’ta yüksek kesimler beyaza büründü. Karayollarında buzlanma meydana geldi, sürücüler ilerlemekte zorluk çekti.
Kars-Digor-Iğdır karayolunda kar yağışı etkili oldu, yollar beyaza büründü.
Sürücüler, buz tutan yolda ilerlemekte güçlük çekti.
[Fotoğraf: İHA]
Öte yandan 2 bin 286 rakımlı Hanlar Geçidi’nde bulunan Çalı Gölü’de buz tuttu.
Etiketler: Kars Kar Yağışı Yağış
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