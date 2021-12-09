Haber Giriş: 9 Aralık 2021 Perşembe 09:48Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kars’ta ulaşıma sis engeli
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Kars’ta etkili olan sis, hayatı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin sıfıra düştüğü kentte uçak seferleri aksadı.
Şehirde etkili olan sis, hava ve kara ulaşımını olumsuz etkiliyor.
Görüş mesafesinin sıfıra düştüğü Kars'ta, uçak seferlerinde gecikme yaşandı.
Özellikle şehir dışına çıkacak olan sürücüler, trafik ekiplerince dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.
Şehirde sis etkisini sürdürüyor.
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