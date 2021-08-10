Haber Giriş: 10 Ağustos 2021 Salı 10:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kars'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Kars'ta düzenlenen operasyonda, "terör örgütüne üye oldukları" iddiasıyla aralarında HDP Susuz İlçe Başkanı Mehendis K'nin de bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.
Kars İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerini tespit etmek için çalışma başlattı.
Soruşturma kapsamında il merkezi ve Susuz ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, HDP Susuz İlçe Başkanı Mehendis K, eski HDP il, ilçe ve belde belediye meclis üyeleri Şahin İ, Adnan Ç, İsmail T. ve eski HDP il yöneticilerinden Güven Ç. yakalandı.
Hastanede sağlık kontrolünden geçirilip "Terör örgütüne üye olma" suçundan gözaltına alınan zanlıların ev ve iş yerlerindeki aramada, örgütsel doküman, kitap ve dijital materyaller ele geçirildi.
Etiketler: Kars PKK/YPG PKK/KCK Terör Örgütü Terör Saldırısı Terörle Mücadele
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