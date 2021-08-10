Eyyübiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ekibi, hakkında 20 suçtan arama kararıyla 7 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunun ve 11 yıldan bu yana firari olan M.Y'i yakalamak için çalışma başlattı.

M.Y'nin saklandığı adresi belirleyen ekipler, Osmanlı Mahallesi Osmanlı Mesire Alanı yakınındaki bir adrese düzenlediği operasyonda zanlıyı yakaladı.

M.Y, işlemleri için İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.