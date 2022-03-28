Kars’ta yaklaşan Ramazan ayı öncesi zabıta ekiplerince marketler ve iş yerlerinde raf-kasa fiyat farkı, etiket, gramaj, son kullanma tarihi denetimi yapılıyor.

Ekipler başta şeker ve sıvıyağ olmak üzere fahiş fiyat, stokçuluk, fiyat etiketi gibi konularda zincir ve yerel marketler ile toptancılara yönelik vatandaşların mağduriyetinin önlenmesi için uygulama ve denetimlerine ara vermeden devam ediyor.

Kars Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü ekipleri girdikleri marketlerde farklı ürünler belirleyip sepetine alan zabıta ekipleri, bunları kasadan geçirerek raf ile kasa arasındaki dengeyi gözlemliyor.

Ramazan öncesi, vatandaşların alışveriş yaparken yaşayabileceği sorunları önlemek amacıyla iş yerlerinde ayrıntılı bir inceleme yapan ekipler sırayla tüm bölümleri dolaşıyor.

Zabıta ekiplerince denetimlerin aralıksız devam edeceği öğrenildi.