Haber Giriş: 28 Mart 2022 Pazartesi 09:57Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Tel örgülerde mahsur kalan kedi için seferber oldular
[Fotoğraf: İHA]
Hakkari Şehir Stadyumu etrafındaki tel örgülerde mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Hakkari Şehir Stadyumu etrafındaki tel örgülerde mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Merzan Mahallesi Şehir Stadyumunda oynanan Hakkari Gücü ile Yüksekova Belediye Spor karşılaşması sırasında, saha kenarındaki 7 metre yüksekliğindeki tel örgülerin üzerinde mahsur kalan kedi taraftarların dikkatini çekti.
Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekip, merdiven yardımı ile tel görgülerinin üzerinde mahsur kalan kediyi kurtardı.
Maçla birlikte kedinin kurtarılmasını da izleyen taraftarlar, itfaiye ekibini alkışlarla kutlandı.
Etiketler: Hakkari Sokak Hayvanları İtfaiye
Sıradaki Haber
Bu hafta hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu...
Yükleniyor lütfen bekleyiniz