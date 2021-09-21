Haber Giriş: 21 Eylül 2021 Salı 15:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kars’ta Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
[Fotoğraf: İHA]
Kars’ta Kıbrıs gazisi Orhanettin Yolcu, son yolculuğuna uğurlandı.
Geçirmiş olduğu rahatsızlık nedeniyle vefat eden Kıbrıs gazisi Orhanettin Yolcu için devlet töreni düzenlendi. Selim ilçe Mezarlığı’nda düzenlenen törene Vali Türker Öksüz ve protokol üyeleri katıldı.
İl Müftüsü Yusuf Eviş eşliğinde kılınan cenaze namazının ardından Kıbrıs Gazisi Orhanettin Yolcu, toprağa verildi. Yolcunun tabutuna sarılan Türk Bayrağı ise Vali Öksüz, tarafından Yolcu’nun ailesine teslim edildi.
Etiketler: Kars
Sıradaki Haber
Kırklareli’nde 22 kaçak göçmen yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz