Haber Giriş: 21 Eylül 2021 Salı 15:34Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kırklareli’nde 22 kaçak göçmen yakalandı
[Fotoğraf: İHA]
Kırklareli’nden yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 22 kaçak göçmen yakalandı.
Kırklareli’nde alınan bilgiye göre, Kofçaz ilçesinin Malkoçlar köyünde kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce yapılan araştırmada 22 Filistin, Irak ve Pakistan uyruklu kaçak göçmen yakaladı.
Yakalanan kaçak göçmenlerin jandarmada işlemlerinin tamamlanmasının ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Etiketler: Kırklareli Düzensiz Göçmenler Suriyeli Sığınmacı
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