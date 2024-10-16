Kars'ta kesinleşmiş hapis cezaları bulunan firari hükümlüler İstanbul'da yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), Kars'ta suç işleyerek firar eden ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firarilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda JASAT Timleri, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli olarak yapılan operasyonda "Kasten öldürme" suçundan 11 yıldır aranan ve hakkında 12 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.B, "Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık" suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.A. ile "Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan aranan ve hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K'yi İstanbul'da yakaladı.

Yakalanan hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.