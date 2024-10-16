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Güncel
AA 16.10.2024 11:18

Diyarbakır'da dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 9 zanlı tutuklandı

Diyarbakır'da dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen 9 şüpheli, tutuklandı.

Diyarbakır'da dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 9 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince, çeşitli internet sitelerine ikinci el mobilya ilanı vererek dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.

Çalışmada, zanlıların çeşitli sitelere ikinci el mobilya ürünleri üzerinden ilan verdikleri,
anlaştıkları müşterilere sahte link gönderdikleri, sahte sitelere yönlendirerek paraları hesaplarına aktardıkları tespit edildi.

Ekipler, şüphelilerin güvenli sitelerin kopyalarını yaptıkları, bu sayede mağdurların güvenle para transfer etmelerini sağladıklarını tespit ederek, zanlıların yüzlerini kapatarak ve kapüşon takarak otomatik para çekme makinelerinden (ATM) para çektikleri anları kameralarla belirledi.

Ardından düzenlenen operasyonda, 9 şüpheli yakalandı. Bu kişilerin adreslerindeki aramada çok sayıda materyale el konuldu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Bu yöntemle 100 kişinin dolandırıldığı öğrenildi.

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