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Güncel
AA 16.10.2024 11:13

Sakarya'da park halindeki araca çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde otomobilin park halindeki hafif ticari araca çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Sakarya'da park halindeki araca çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Yeni Mahalle Kemaletin Sami Paşa Caddesi'nde Adem Özdemir (46) idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan hafif ticari araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil kaldırıma çıktı. Sürücü ile yanındaki Sultan Geçtim (48) araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden kurtarılan iki yaralı, sağlık görevlilerince Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Geçim, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sürücü Özdemir ise Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

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