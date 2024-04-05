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Güncel
İHA 05.04.2024 15:57

Kars'ta jandarmadan kaçak altın operasyonu

Kars'ta jandarma ekipleri, kaçak ele geçirilen altınları satmak isteyen bir kişiyi yakaladı.

Kars'ta jandarmadan kaçak altın operasyonu
[Fotoğraf: TRT Haber (arşiv)]

Kars İl Jandarma Komutanlığı, gelen ihbar üzerine, kaçak olarak ülkeye sokulan altınları satmak için Iğdır’dan Trabzon’a gideceği tespit edilen Ö.K. isimli şahsı yakaladı. 

4 Nisan 2024 günü yol kontrol noktasında durdurulan Ö.K.'nin aracında, şahsın beline zulalanmış şekilde piyasa değeri yaklaşık 5 milyon TL olan 1000 gramlık 2 adet külçe altın ele geçirildi.

Şüpheli şahıs gözaltına alınarak adli işlemler başlatıldı. Kars İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada "Halkımızın huzur ve güvenliği için emniyet ve asayişi sağlamak maksadıyla mesai mefhumu gözetmeksizin çalışarak vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz" denildi. 

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