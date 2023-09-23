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Güncel
İHA 23.09.2023 09:23

Kars’ta hareket halindeki tırın lastikleri alev aldı

Kars’ta seyir halindeki bir tırın lastikleri alev aldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kars’ta hareket halindeki tırın lastikleri alev aldı

Olay, Kars-Iğdır karayolunda meydana geldi. Iğdır istikametinden Kars’a seyir halindeki tırın lastikleri balataların ısınması sonucu yanmaya başladı.

Digor yolunun Kars girişinde lastikleri yanmaya başlayan tırın sürücüsü durumu itfaiyeye bildirdi. Kullandığı tırı durdurarak yangın tüpüyle lastikleri söndürmeye çalışan sürücünün imdadına itfaiye ekipleri yetişti. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, lastikleri alev alev yanmaya başlayan tıra müdahale ederek yangını söndürdü. Soğutma çalışması yapan itfaiye ekipleri daha sonra olay yerinden ayrıldı. Öte yandan tırın lastiklerinin ısınan ve sıkışan balatadan dolayı alev alarak yanmaya başladığı bildirildi. 

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