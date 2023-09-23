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Güncel
İHA 23.09.2023 09:16

Sorgun’da bin 300 öğrenciye kırtasiye seti hediye edildi

Sorgun Belediyesi okulların açılması ile birlikte bin 300 öğrenciye kırtasiye malzemesi desteğinde bulundu.

Sorgun’da bin 300 öğrenciye kırtasiye seti hediye edildi

Sorgun Belediyesi tarafından temin edilen kırtasiye setleri okullarda öğrencilere dağıtıldı.

Hediye paketinin içinde temel kırtasiye malzemelerinin bulunduğunu söyleyen Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, “2023-2024 eğitim öğretim döneminde bin 300 ailemize kırtasiye desteğinde bulunduk. Çocuklarımızın eğitim hayatına her zaman destek olacağız. Öğrencilerimize inancımız tamdır, onlar bizim aydınlık geleceğimizdir. Bu tür kırtasiye yardımları, öğrencilerin eğitimlerine daha iyi bir başlangıç yapmalarını sağlamak ve ailelerin ekonomik yükünü hafifletmek amacıyla oldukça önemli bir rol oynamaktadır. Çocuklarımızın eğitimine yapılan bu tür destekler, toplumun genel kalkınmasına katkı sağlayacaktır” dedi.

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