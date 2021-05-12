Haber Giriş: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 11:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kars'ta bir köydeki karantina sonlandırıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kars'ta bir köyde koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdi.
Valilikten yapılan açıklamada, salgının yayılıp vatandaşları ve toplum sağlığını tehdit etmesinin engellenmesi amacıyla merkeze bağlı Yalınkaya köyünün bir süre önce karantinaya alındığı hatırlatıldı.
Açıklamada, sosyal izolasyonun sağlandığı köyde karantinanın sonlandırıldığı bildirildi.
Etiketler: Karantina Koronavirüs Tedbirleri
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