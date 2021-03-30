Haber Giriş: 30 Mart 2021 Salı 09:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kars'ta bir köyde Covid-19 karantinası başlatıldı
[Fotoğraf: AA]
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, Covid-19 salgınının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Sarıkamış'a bağlı Parmakdere köyünde karantina başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, köye giriş ve çıkışların durdurulduğu kaydedildi.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri Koronavirüs
Son Haberler
- 10:04
- 10:08
- 10:03
- 09:52
- 10:02
Sıradaki Haber
Kurban Bayramı ne zaman 2021? Kurban Bayramı 2021 hangi güne denk geliyor?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz