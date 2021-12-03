İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip sonucu, bulundukları araçta 211 bin 600 liralık sahte para ele geçirilen D.M.B. (28), İ.N. (48) ve Ö.A'nın emniyetteki sorgusu tamamlandı.

Güvenlik önlemleri altında Harakani Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar Kars Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılıkça ifadeleri alınarak tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen D.M.B. ve İ.N. tutuklandı, Ö.A ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.