Haber Giriş: 3 Aralık 2021 Cuma 04:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de akü hırsızlığı iddiasıyla 2 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Mersin'de araçlardan akü hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, araçlardan akü çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, araçların akülerini çaldıkları iddiasıyla M.E. ve M.Ç'yi gözaltına aldı, ele geçirilen aküler, sahiplerine teslim edildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden M.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, M.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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