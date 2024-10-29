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Güncel
AA 29.10.2024 10:19

Kars'ta 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında biri ağır 2 kişi yaralandı

Kars'ta bir tır ile 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında biri ağır 2 kişi yaralandı.

Kars'ta 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında biri ağır 2 kişi yaralandı

Kars-Erzurum kara yolu Sanayi Kavşağı'nda bir tır ile 5 otomobil çarpıştı. Kaza nedeniyle 2 sürücü otomobillerinde sıkıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kaza yerine ulaşan ekipler, araçlarında sıkışan 2 sürücüyü kurtararak sağlık görevlilerine teslim etti.

Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü Z.B'nin (37) genel sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Bir süre trafiğe kapanan Kars-Erzurum kara yolu, araçların yoldan kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

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