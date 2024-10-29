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Güncel
AA 29.10.2024 09:46

Bursa'da evde çıkan yangında yaşlı adam hayatını kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir evde çıkan yangında yaşlı adam öldü.

Bursa'da evde çıkan yangında yaşlı adam hayatını kaybetti

Sinanbey Mahallesi Yenişehir Caddesi'ndeki bir evde yalnız yaşadığı öğrenilen Ömer Ergene (68), mutfakta yemek yaptığı esnada yangın çıktı.

Dumanı fark eden komşuların ihbarda bulunması üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, kısa sürede kontrol altına aldıktan sonra söndürdü.

Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ergene'nin cenazesi İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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