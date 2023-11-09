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Güncel
AA 09.11.2023 22:58

Kars'ta 4 suçtan 13 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı

Kars'ta 4 suçtan 13 yıl 8 ay 24 gün hapis cezası ile aranan hükümlü yakalandı.

Kars'ta 4 suçtan 13 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan zanlıların yakalanması için çalışma yürüttü.

Polis ekiplerince yapılan operasyonda, "göçmen kaçakçılığı", "basit yaralama", "görevi yaptırmamak için direnme", "kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak veya kabul etmek" suçlarından 13 yıl 8 ay 24 gün hapis cezası ile yakalama kararı bulunan Y.A. (29) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.K, tutuklanarak Kars Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

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