Haber Giriş: 15 Mart 2022 Salı 09:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kars ve Iğdır'da bazı okullarda eğitime ara verildi
[Fotoğraf: AA]
Kars ve Iğdır'da etkili olan kar nedeniyle bugün bazı okullar tatil edildi.
Kars'ın Digor ilçesinde tüm okullar, Kağızman'da ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.
Iğdır'da da yüksek kesimli köylerde okullar, olumsuz hava koşulları nedeniyle tatil oldu.
Kar ve tipi nedeniyle Gülpınar, Alibeyköy, Mezra, Aliköçek, Karaçomak, Kervansaray, Pınarbaşı, Taşlıca ve Kızılkule köylerinde bugün eğitim yapılmayacak.
Etiketler: Iğdır Kars Uzaktan Eğitim
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