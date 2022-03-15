Haber Giriş: 15 Mart 2022 Salı 09:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor
[Fotoğraf. AA]
Ulaşımda aksama yaşanmazken Karayolları ekipleri bölgede karla mücadele çalışması yürütüyor
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar etkisini gösteriyor.
Bölgede kar, Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde aralıklarla devam ediyor.
Ulaşımda aksama yaşanmazken Karayolları ekipleri bölgede karla mücadele çalışması yürütüyor
Trafik polisleri de sürücüleri olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli seyretmeleri, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor.
Etiketler: Bolu Kar Yağışı
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