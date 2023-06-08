Açık 18.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 08.06.2023 23:44

Kars Halk Kütüphanesi’nde 162 bin 318 kitap bulunuyor

Kars Halk Kütüphanesi’nde 162 bin 318 kitap bulunuyor. Bu sayı Türkiye’de ise Kütüphane sayısı 2022 yılında yüzde 43,4 artarak 49 bin 537 oldu.

Kars Halk Kütüphanesi’nde 162 bin 318 kitap bulunuyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Kars Bölge Müdürlüğü’nün verilerine göre, Ağrı Halk Kütüphanesi’nde 139 bin 370, Kars’ta 162 bin 318, Iğdır’da 96 bin 878 ve Ardahan Halk Kütüphanesi’nde 57 bin 237 kitap bulunuyor.

Öte yandan 2022 yılında kütüphane sayısı 1 Milli Kütüphane, bin 257 halk kütüphanesi, 625 üniversite kütüphanesi ve 47 bin 654 örgün ve yaygın eğitim kurumu kütüphanesi olmak üzere toplam 49 bin 537 oldu.

Kitap sayıları bir önceki yıla göre Milli Kütüphanede yüzde 5,6 artarak 1 milyon 632 bin 589, üniversite kütüphanelerinde yüzde 4,6 artarak 21 milyon 98 bin 691, halk kütüphanelerinde yüzde 3,3 artarak 23 milyon 91 bin 168, örgün ve yaygın eğitim kurum kütüphanelerinde yüzde 28,1 artarak 43 milyon 971 bin 809 oldu.

ETİKETLER
Kütüphane Kars
Sıradaki Haber
Erzincan'da seracılık sektörü büyüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:01
Yunan yargısı eski Altın Şafak milletvekilinin seçime girişini yasakladı
00:00
Kırıkkale'de öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı 17 kişi yaralandı
23:47
Dilawar Syed ABD hükümetinde en üst makama sahip Müslüman oldu
23:26
Balıkesir'de otomobille elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
22:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pendikspor'a tebrik
22:53
İzmir'de çiftlik evine silahlı saldırı: 1 öldü, 1 yaralı
İran'daki tarihi Gevher Şad Camii farklı mimarisiyle dikkati çekiyor
İran'daki tarihi Gevher Şad Camii farklı mimarisiyle dikkati çekiyor
FOTO FOKUS
Köpek balığı saldırısına uğrayan Rus turist öldü
Köpek balığı saldırısına uğrayan Rus turist öldü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ