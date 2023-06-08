Kars Halk Kütüphanesi’nde 162 bin 318 kitap bulunuyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Kars Bölge Müdürlüğü’nün verilerine göre, Ağrı Halk Kütüphanesi’nde 139 bin 370, Kars’ta 162 bin 318, Iğdır’da 96 bin 878 ve Ardahan Halk Kütüphanesi’nde 57 bin 237 kitap bulunuyor.

Öte yandan 2022 yılında kütüphane sayısı 1 Milli Kütüphane, bin 257 halk kütüphanesi, 625 üniversite kütüphanesi ve 47 bin 654 örgün ve yaygın eğitim kurumu kütüphanesi olmak üzere toplam 49 bin 537 oldu.

Kitap sayıları bir önceki yıla göre Milli Kütüphanede yüzde 5,6 artarak 1 milyon 632 bin 589, üniversite kütüphanelerinde yüzde 4,6 artarak 21 milyon 98 bin 691, halk kütüphanelerinde yüzde 3,3 artarak 23 milyon 91 bin 168, örgün ve yaygın eğitim kurum kütüphanelerinde yüzde 28,1 artarak 43 milyon 971 bin 809 oldu.