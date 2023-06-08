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Güncel
AA 08.06.2023 22:53

Niğde'de düzenlenen 15 Yaş Altı Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası sona erdi

Mehmet Esenceli 15 Yaş Altı Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası Niğde'de tamamlandı.

Niğde'de düzenlenen 15 Yaş Altı Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası sona erdi

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre Niğde Merkez Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya 55 ilden yaklaşık 800 sporcu katıldı.

Üç gün süren organizasyonda takım klasmanında Samsun Kavak 85 puanla şampiyon olurken, Antalya Cengiz Elbeye 70 puanla ikinci, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 56 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Şampiyonada 38 kiloda Yakup Kıcık, 41 kiloda Buğra Kavak, 44 kiloda Efe Günhan, 48 kiloda Efe Kağan, 52 kiloda Muhammet Efe Doğan, 57 kiloda İsmail Mert Kollu, 62 kiloda Enes Kavlu, 68 kiloda Süleyman Cerit, 75 kiloda Mücteba Bera Koç, 85 kiloda Beytullah Sarı ve 100 kiloda Şafak Karabağ birinci oldu.

Müsabakaların ardından düzenlenen törenle dereceye girenlere madalya ve ödülleri verildi.

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