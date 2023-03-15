Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba 16:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karlıova'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Boncukgöze köyü mevkisinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen gübre yüklü tır, kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, hafif yaralanan sürücü 112 Acil Sağlık ekiplerince Karlıova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Bingöl Trafik Kazası
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