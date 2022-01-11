Haber Giriş: 11 Ocak 2022 Salı 10:25Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Karaman’da Yüksek Hızlı Trene yoğun ilgi
[Fotoğraf: Arşiv]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 8 Ocak'ta açılışı yapılan yüksek hızlı trene vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. 1 hafta boyunca ücretsiz olan treni ilk 2 günde 5 bin 300 yolcu kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 8 Ocak'ta açılışı yapılan Karaman-Konya arası Yüksek Hızlı Tren vatandaşlar tarafından oldukça ilgi görüyor.
Trenin açılışa özel 1 hafta boyunca ücretsiz olması nedeniyle ilk 2 günde Karaman’dan Konya’ya 5 bin 300 yolcu gidip geldi.
Hızlı Trenle İstanbul’dan direkt olarak Karaman’a, gelen yolcular ise yolculuğun çok konforlu geçtiğini söylüyor.
Yolcu yoğunluğunun oldukça fazla olduğunu belirten yetkililer, hızlı trenle seyahat edecek yolcuların kontrol noktasından geçtikleri için tren garına yarım saat öncesinden gelmelerini istedi.
Etiketler: Hızlı Tren Karaman Recep Tayyip Erdoğan TCDD
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