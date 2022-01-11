Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 8 Ocak'ta açılışı yapılan Karaman-Konya arası Yüksek Hızlı Tren vatandaşlar tarafından oldukça ilgi görüyor.

Trenin açılışa özel 1 hafta boyunca ücretsiz olması nedeniyle ilk 2 günde Karaman’dan Konya’ya 5 bin 300 yolcu gidip geldi.

Hızlı Trenle İstanbul’dan direkt olarak Karaman’a, gelen yolcular ise yolculuğun çok konforlu geçtiğini söylüyor.

Yolcu yoğunluğunun oldukça fazla olduğunu belirten yetkililer, hızlı trenle seyahat edecek yolcuların kontrol noktasından geçtikleri için tren garına yarım saat öncesinden gelmelerini istedi.