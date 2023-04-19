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Güncel
İHA 19.04.2023 22:24

Karaman'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Karaman'da narkotik ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada, çeşitli uyuşturucu maddeleri ve tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan araçtaki 3 kişi, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Karaman'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bu çerçevede narkotik ekipleri, şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta ve içerisinde bulunan 3 şahsın üzerinde yapılan aramada, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 1 adet tabanca ve 2 adet 9x19 tabanca fişeği ele geçirildi. Araçta bulunan M.Ç., H.K. ve Ç.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. 

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