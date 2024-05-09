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Güncel
AA 09.05.2024 10:50

Karaman'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Karaman’da uyuşturucu operasyonunda pet bardaklara ekilmiş kenevir bitkisi ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı

Karaman'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
[Fotograf: AA]

İl Jandarma Komutanlığı uyuşturucu madde ticareti ve kullanılmasının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmada, M.K.Ç ve M.U.E. isimli şahısların evlerinde pet bardaklarda kenevir yetiştirdiği bilgisine ulaştı.

Harekete geçen ekipler, M.K.Ç ve M.U.E’nin evlerinde uyuşturucu madde arama köpeğiyle arama yaptı.

Karaman'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Yapılan aramalarda, pet bardaklara ekilmiş 90 kök kenevir bitkisi ile 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınarak İl Jandarma Komutanlığına götürülen 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. 

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