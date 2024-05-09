Batman'da 13 yaşındaki kız çocuğunu darbeden esnafa ev hapsi cezası verildi

Batman'da F.D.E.'nin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında M.E. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.E. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince ev hapsiyle cezalandırıldı.

Batman Valiliği konuya ilişkin açıklama yaptı

Valilik, marketin yan tarafında kaldırımda bekleyen F.D.E'nin iş yeri sahibi M.E'nin "Dükkanın önünde bekleme yapma" diyerek kendisini darbettiğini beyan ettiği açıklamada, çocuğun şikayeti üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince M.E.'nin yakalandığı duyurdu.

M.E.'nin çocukların kendisiyle "dalga geçtikleri" gerekçesiyle darp olayının yaşandığını beyan ettiği aktarılan açıklamada, M.E'nin emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece ev hapsi ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildiği söylendi.

Valilik mağdura ve ailesine psikososyal destek verildiği, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Hukuk Hizmetleri Biriminin çocuğa yönelik yaşanan şiddet olayına müdahil olduğu vurguladı.