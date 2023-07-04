Karaman’da otomobil tıra çarptı: 5 yaralı

Kaza, gece saat 00.20 sıralarında Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı Barutkavuran Kavşağında meydana geldi.



Karaman’dan Ereğli istikametine seyretmekte olan Durhasan U. yönetimindeki otomobil, kavşakta dönüş yapmakta olan Hasan Ç. idaresindeki tıra çarptı.



Kazada otomobil sürücüsü ile araçta yolcu olarak buluna Hasan K., Fadimana U., Suat U. ve F.U. yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.